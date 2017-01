Peter Gerhardt gewinnt Felix-Rexhausen-Preis 2016

Auszeichnung für Fernseh-Feature über Homophobie in Europa

Man hat sich fast schon gewöhnt an die Bilder von schwadronierenden Politikern, repressiven Polizisten und brutalen Hooligans aus Ländern wie Litauen, Russland oder Ungarn, die eines eint: der Hass auf homosexuelle Menschen. Bei uns könnte das so nicht passieren, mögen sich viele trösten – und werden von Peter Gerhardt eines Besseren belehrt. Er zeichnet ein differenziertes Bild von Ressentiments und Gewalt, die homosexuellen Menschen auch in Westeuropa entgegenschlagen. Für sein Fernseh-Feature ist der Autor am Sonntag (11. September 2016) vom Bund Lesbischer und Schwuler Journalistinnen (BLSJ) in Frankfurt am Main mit dem Felix-Rexhausen-Preis 2016 ausgezeichnet worden. [mehr...]