Workshop „Schöner (und besser!) berichten über queere Menschen“

Queere Pressewerkstatt



Das Queere Netzwerk NRW lädt am 12. August 2023 erstmals zu einer „Pressewerkstatt“ nach Köln ein. Geplant ist ein „Austausch zwischen professionellen Journalist*innen, Medienmacher*innen und queerer Zivilgeselschaft“.

Nachmittags laufen drei parallele Workshops; darunter:

Schöner (und besser!) berichten über queere Menschen

Im Mittelpunkt des Workshops steht der Austausch darüber, was „angemessene Berichterstattung“ über queere Menschen bedeutet. Was sind die Schwierigkeiten bei der Recherche? Gibt es Hemmschwellen in den Redaktionen? Darf man auch kritische Fragen stellen? Welche Vorurteile reproduziere ich, wenn ich von „Homo-Ehe“, „Schwulen-Parade“ und „Geschlechtsumwandlung“ berichte? Wie gelingt es, queere Menschen auch jenseits der CSD-Saison mitzudenken und gesellschaftliche Vielfalt sichtbar zu machen?

Der Workshop richtet sich insbesondere an hauptberufliche (gern heterosexuelle) Journalist*innen aus allen Mediengattungen. Wer sich anmeldet, ist ausdrücklich eingeladen, Beispiele und Fragestellungen aus der eigenen Arbeit mitzubringen. Am Ende des Workshops sind im besten Fall mehrere Themenvorschläge fertig: mit ersten Recherche-Ideen, möglichen Protagonist*innen und Hinweisen für die weitere Recherche.

Geleitet wird der Workshop von Axel Bach. Der Wissenschaftsjournalist ist im Vorstand des Bundes Lesbischer und Schwuler JournalistInnen und Co-Autor des Leitfadens „Schöner schreiben über Lesben und Schwule“. Seit über 20 Jahren leitet er zudem den queeren Felix-Rexhausen-Preis.