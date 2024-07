Workshop: Recherche-Hilfe zu queeren Themen

BLSJ-Leitfaden „Schöner schreiben …“ wird aktualisiert

Auf dem Jahrestreffen 2024 des „Netzwerk Recherche“ in Hamburg machen wir am 19. Juli 2024 einen Workshop, auf dem wir uns mit Kolleg*innen über die Aktualisierung unseres „Leitfadens“ austauschen möchten. Wer nicht daran teilnehmen kann, kann uns Anregungen, Hinweise und Fragen (vorab) per E-Mail zusenden. Vielen Dank für eure Unterstützung!

Ankündigungstext

In den letzten Jahren hat sich bei Berichten über queere Menschen viel Positives getan: einfühlsame Portraits, bewegende Dokus, historische Geschichten und eine im Großen und Ganzen angemessene Berichterstattung über die vielen CSD-Demos. Ein Erfolg, der nicht zuletzt auch dadurch zu erklären ist, dass queere Medienschaffende die Beiträge selbst geschrieben haben.

Was viele (heterosexuelle) Kolleginnen und Kollegen oft unterschätzen, ist, dass queere Themen Fachthemen sind; sprich: Wenn man davon keine Ahnung hat, muss man recherchieren! Und das trifft nicht für „Spezialthemen“ zu. Gerade im aktuellen Journalismus kann es schnell zu Fehleinschätzungen kommen, wenn der Redaktionsschluss im Nacken sitzt. Da hat sich in den vergangenen Jahren der „kollegiale Leitfaden für Journalistinnen und Journalisten“ des Bundes Lesbischer und Schwuler JournalistInnen als Ratgeber etabliert. Die erste Auflage war schnell vergriffen, ist aber online verfügbar. Doch spätestens mit der Öffnung der Ehe war klar, dass ein unveränderter Nachdruck nicht sinnvoll ist. Denn nicht nur der Titel muss aktualisiert werden.

In diesem Workshop soll es genau darum gehen: Welche Änderungen und Neuerungen sind erforderlich? Welche neuen Themen sollten unbedingt berücksichtigt werden?

Wir freuen uns auf Fragen und Vorschläge unserer heterosexuellen Kolleginnen und Kollegen – aber natürlich auch auf die Teilnahme queerer Kolleg*innen. Denn auch der neue Leitfaden soll keine praxisferne „Anleitung“ eines Lobbyverbandes sein, sondern direkt von und für Journalist*innen gemacht werden.

Nach dem Workshop bleibt noch Zeit für weitere Fragen und Austausch – vermutlich in der Kantine.

Wer sich ein wenig vorbereiten möchte, findet hier:

